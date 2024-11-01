Günün Şampiyon Oranları İçin Tercihler

MAÇLARIN HEYECANI MISLİ İLE ARTIYOR

Misli’de yer alan “Şampiyon Oranlı” maçlar, Misli yazarları tarafından yorumlanıyor. Siz de “Şampiyon Oran” avantajıyla Misli’de maçların heyecanını daha yüksek oranlarla yaşayabilirsiniz. İşte günün şampiyon tercihleri…

LILLE – LYON MAÇ TAHMİNİ

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Lille – Lyon mücadelesinde Misli yazarı Kerim Can Özdal, Lille’nin maçtan galip geleceğine inanıyor. Kerim Can Özdal’ın Yorumu: “Lille, zorlu Devler Ligi maçlarının ardından ligde de formunu buldu. Lyon ise Beşiktaş’a karşı yaşadığı yenilginin ardından Auxerre ile 2-2 berabere kaldı ve rakibe oldukça fazla şut fırsatı tanıdı. Lille bazı eksiklerle mücadele etse de 3 puana çok yakın görünüyor.”

PARIS BASKETBALL – BASKONIA MAÇ TAHMİNİ

Paris Basketball – Baskonia karşılaşmasında Misli yazarı Evren İçener, toplam sayıların 166’nın üzerinde olacağını düşünüyor. Evren İçener’in Yorumu: “Paris’te Hommes eksik. Baskonia da Sedekerskis ve Raieste’siz sahada yer alacak. Paris takımının hızlı hücumlarıyla tempoyu belirlemeye çalışması bekleniyor. Baskonia koçu Pabla Laso, tempo oyunu için gerekli izinleri verirse, keyifli ve yüksek skorlu bir maç izleyeceğiz. Önerim, 165.5 Üst tercihidir.”

AL NASSR – AL HILAL MAÇ TAHMİNİ

AL Nassr – Al Hilal karşılaşmasında Misli yazarı Suat Can Yurdum, Al Hilal’in galip geleceği görüşünde. Suat Can Yurdum’un Yorumu: “Al Nassr, Al Kholod karşısında beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. Ancak hafta arası oynanan kupa maçında 1. Lig ekibi Al Hazm’ı yenerek moral buldu. Al Hilal ise ligde oynadığı tüm maçları kazandı ve 15 resmi maçta 14 galibiyet, 1 beraberlik ile yüksek performansını sürdürüyor. İki takım da eksiksiz kadrolarla karşılaşıyor. Bu nedenle, lider Al Hilal’in galibiyet serisi devam eder.”

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***Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.***