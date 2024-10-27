Günün Şampiyon Tercihleri Analizi

GÜNÜN ŞAMPİYON ORANLI MAÇLARI İNCELEMESİ

Misli platformunda yer alan günün “Şampiyon Oranlı” maçlarını özel olarak yorumlayan Misli yazarları, sizlere daha yüksek oranlarla heyecan yaşama fırsatı sunuyor. İşte günün öne çıkan şampiyon tercihleri…

FENERBAHÇE – BODRUM FK: İLK YARI SONUCU 1

Misli’deki “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Fenerbahçe – Bodrum FK maçında, Misli yazarı Safa Can Konuksever, ilk yarıyı Fenerbahçe’nin kazanacağına inanıyor. Yazarın değerlendirmesi şöyle: “Samsunspor ile yapılan mücadelede zirve yarışında önemli bir yara alan Fenerbahçe, ardından Manchester United karşısından galibiyetle çıkamadı. Oyun anlamında daha iyi göründüler fakat artık art arda galibiyetler elde etmeleri gerekiyor. Bodrum maçı, büyük bir fırsat. Kazanmanın yanı sıra, taraftarları memnun edecek bir performansa da ihtiyaçları var. Fred’in yokluğu İsmail Yüksek ile kapatılabilir. Forvette En Nesyri’nin tercih edilmesi bekleniyor. İki takım arasında önemli bir kalite farkı mevcut. Bodrum direnç gösterebilir ancak gücünün yeteceğini düşünmüyorum. Ev sahibinin ilk yarıda skoru alması muhtemel.”

ARSENAL – LIVERPOOL: X-2 ÇİFTE ŞANS

Arsenal – Liverpool karşılaşmasında, Misli yazarı Özkan Öztürk, Liverpool’un kaybetmeyeceği görüşünde. Yazarın yorumu ise şu şekilde: “Atletico Madrid ile yıpratıcı bir maç oynayan Real Madrid’in ardından Arsenal, geçtiğimiz hafta ligdeki ilk yenilgisini alarak lider Liverpool’un 4 puan gerisinde kaldı. Odegaard ve Saka’nın sakatlıkları, Saliba’nın kırmızı kartıyla birleşince Bournemouth deplasmanında tutunamadılar. Bu oyuncular bu maçta da sahada olamayacak. Saka ve Odegaard eksikliği, Arsenal’ın üretim hatası yaşamasına neden oluyor. Liverpool ise emin adımlarla ilerlemekte. Geçtiğimiz hafta Chelsea’yi yenerken, Leipzig deplasmanında da galibiyet aldı. Güven dolu bir oyun anlayışları var. Arne Slot, kısa sürede iyi sonuçlar aldı. Salah önderliğinde bu maçtan kaybetmeden döneceklerini düşünüyorum.”

INTER – JUVENTUS: İLK YARI SONUCU X

Inter – Juventus karşılaşmasında, Misli yazarı Ozan Gür, ilk yarının berabere sonuçlanacağını öngörüyor. Yazarın analizine göre, “Hafta içinde Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden iki takım zorlu bir rekabet yaşayacak. Hakan’ın yokluğu Inter üzerinde hissedilebilir. Juventus, güçlü rakiplere karşı savunmada daha fazla güvenlik sağlamayı tercih ediyor. Bu durum, her iki takımın da maçın skorunu düşük tutmasına neden olabilir. İlk yarı beraberliği, bu zorlu mücadele için en uygun seçenek olarak karşımıza çıkıyor.”

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