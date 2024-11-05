Günün Şampiyon Tercihleri Analizi

GÜNÜN ŞAMPİYON ORANLI MAÇLARI YORUMLARI

Misli’de yer alan günün “Şampiyon Oranlı” maçlarını Misli yazarları detaylı bir şekilde yorumladı. Siz de “Şampiyon Oran” farkıyla Misli’de maçların heyecanını daha yüksek oranlarla yaşayabilirsiniz. İşte günün şampiyon tercihleri.

PSV – GIRONA MAÇI

Günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan PSV – Girona karşılaşmasında Misli yazarı Aykut Aydın, PSV’nin sahadan galip ayrılacağını belirtiyor. PSV, Şampiyonlar Ligi’nde ilk galibiyetini kazanmak için mücadele ederken, Girona’nın eksik kadrosu ile zorlandığını vurguluyor. Aykut Aydın, “Girona eksiklerine rağmen LaLiga’da Leganes karşısında 4-3 kazandı ve nefes aldı ancak kadroları iki kulvarı da kaldıracak düzeyde değil” diyor. Sakat oyuncuların yanı sıra PSV’nin De Jong, Perisic ve Lang gibi güçlü isimlere sahip olduğunu belirtiyor.

LIVERPOOL – B. LEVERKUSEN MAÇI

Bir diğer önemli karşılaşma ise Liverpool – B. Leverkusen. Misli yazarı Mert Artun, Liverpool’un bu maçı kazanmasını bekliyor ve “Liverpool kazanmaya devam ediyor. Hafta sonu iç sahada Ferdi’nin golüyle geriye düştükleri maçta Brighton’ı 2-1 yendiler” sözleri ile Liverpool’un formunu öne çıkarıyor. Artun, Leverkusen’in de son maçlardaki performansına dikkat çekiyor ve “Bu zor maçı da kazanarak devam etmesini bekliyorum” diyor.

REAL MADRID – MILAN MAÇI

Son olarak, Real Madrid – Milan maçı üzerine Misli yazarı Ozan Gür’ün değerlendirmesine göz atalım. Ozan Gür, “Milan, Liverpool ve Leverkusen mağlubiyetleri ile başladığı devler ligi mücadelesinde Club Brugge galibiyetiyle moral buldu” diyor. Ancak, Milan’ın genel oyun karakterinin kırılgan olduğuna dikkat çekiyor. Real Madrid’in hataları en aza indirebilecek güçlü bir ekip olduğunu belirten Gür, “Güvensiz Milan karşısında hataya izin vereceklerini sanmıyorum” ifadesini kullanıyor.

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