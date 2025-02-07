Gupse Özay’dan Melikşah Altuntaş’a Yanıt

KÜÇÜK POLEMİK ORTAYA ÇIKIYOR

Yönetmen ve senarist Melikşah Altuntaş’ın Gupse Özay hakkında sarf ettiği “Buna güvenmeyin, güvenilir bir ünlü değil” ifadeleri, ünlü oyuncunun sosyal medya gündeminde uzun süre yer almasına neden oldu. Altuntaş, YouTube programında Özay hakkında yaptığı açıklamalar ile dikkat çekti. Gupse Özay ise, bu sözlere yanıt verme gereği hissetti.

GUPSE ÖZAY’DAN CEVAP GELİYOR

Altuntaş’ın Gupse Özay hakkında yaptığı yorumlar sosyal medya platformlarında geniş bir yankı uyandırdı. Altuntaş, “Bu Gupse Özay’ı ne yazıp durmuşsunuz… Filmi mi var? Filmi olduğunda ortaya çıkar. Bütün kanalları gezer. Buna güvenmeyin, güvenilir bir ünlü değil! Filmi varsa senin cebinden 150-200 bin lira tırtıklarsa programa gelir. Şimdiden söyleyeyim yazmayın bana, buna güvenmeyin” diyerek dikkatleri üzerine çekmişti. Özay ile Altuntaş’ın yakın arkadaşlıkları ise bu sözlerin altındaki gerçek niyetin merak edilmesine sebep oldu.

ŞAKA OLDUĞUNU AÇIKLIYOR

Gazete Magazin ile yaptığı söyleşide Gupse Özay, “Yok ya, Melikşah bir şaka yapmış. Bir de az söylemiş ben daha çok alıyorum. Olur mu öyle şey, aşk olsun! Melikşah benim çok yakın arkadaşım, çok seviyorum onu. Dalgasını da geçtim. ‘Millet gerçek sanmış’ dedim. Güldük biz” şeklinde konuştu.

ARALARINDAKİ SOHBETE YANSIMALAR

Gupse Özay’ın eşi Barış Arduç da bu konuya dair düşüncelerini paylaştı, “Biz evde güldük ona, Melikşah bizim yakın arkadaşımız. Bu işin gırgırını yapıyor. Ciddiye alanlar olmuş, hiç öyle bir şey olabilir mi ya! Sonra Gupse de aradı. Beraber güldüler” ifadelerini kullandı.