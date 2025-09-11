Gurbetçi Döneminde 5 Milyon Geçiş

gurbetçi sezonu sona erdi

Her yıl sıla hasretiyle memleketlerine dönen gurbetçiler, yaz sezonunun sonuna gelirken evlerine dönmeye başladı. 22 Haziran’da başlayan ve Eylül’ün ilk haftasında sona eren “gurbetçi sezonu” sırasında sınır kapılarında yoğun bir araç ve yolcu trafiği gözlemlendi.

4 MİLYONA YAKIN GEÇİŞ

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı beş sınır kapısında, bu dönemde günde ortalama 62 bin 743 yolcu ve 15 bin 638 araç geçiş yaptı. Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçiler, geliş ve dönüş yolculuklarında en çok Bulgaristan’a açılan Kapıkule’yi tercih etti. Kapıkule’yi bu süreçte toplam 2 milyon 500 bin 837 kişi kullanırken, 604 bin 202 araç da bu noktadan geçiş yaptı.

İkinci sırada yer alan İpsala Sınır Kapısı, 959 bin 486 yolcu geçişine ev sahipliği yaparken, Hamzabeyli’den 656 bin 278, Pazarkule’den 331 bin 460 ve Dereköy’den ise 445 bin 929 yolcu geçişi oldu. Toplamda, Trakya’daki sınır kapılarından 22 Haziran ile 7 Eylül tarihleri arasında 4 milyon 893 bin 990 yolcu ve 1 milyon 215 bin 765 araç geçti.

alınan tedbirler geçişleri hızlandırdı

Sınır kapılarında alınan önlemler, bu yıl gurbetçilerin geçişlerini hızlandırmayı sağladı. Tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin sorun yaşamaması için birçok tedbir alındı. Sınır kapılarında ilave peronlar açılırken, personel sayısı artırıldı. Bu sayede, en yoğun günlerde bile araç geçiş süreleri bir saatin altında gerçekleşti. Geçtiğimiz yıllara nazaran, özellikle yaz aylarında ortalama 39 dakikaya kadar düşen bekleme süreleri, araç sahipleri için büyük bir kolaylık sağladı. Dönüş trafiği ise sınır kapılarında az sayıda devam ediyor.