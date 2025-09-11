Gurbetçi Sezonunda 5 Milyon Geçiş Yapıldı

GURBETÇİ SEZONU SONA ERDİ

Gurbetçi sezonu sona erdi ve her yıl sıla hasretiyle memleketlerine dönen gurbetçiler evlerine dönmeye başladı.

ARAÇ TRAFİĞİNDE YOĞUNLUK

Haziran ayının 22’sinde başlayıp eylül ayının ilk haftasında tamamlanan ve “gurbetçi sezonu” olarak bilinen bu dönemde, sınır kapılarında ciddi bir araç ve yolcu trafiği yaşandı. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 5 sınır kapısında, bu süreçte her gün ortalama olarak 62 bin 743 yolcu ve 15 bin 638 araç geçiş yaptı.

KAPIKULE EN POPÜLER SINIR KAPISI

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçiler, geliş ve dönüş yolunda en çok Bulgaristan’a açılan Kapıkule’yi tercih etti. Bu dönemde Kapıkule’yi 2 milyon 500 bin 837 yolcu kullandı. Aynı dönemde Kapıkule’den 604 bin 202 araç geçiş yaptı. Kapıkule’yi, 959 bin 486 yolcu geçişiyle Yunanistan’a açılan İpsala Sınır Kapısı izledi. Hamzabeyli’den 656 bin 278, Pazarkule’den 331 bin 460, Dereköy’den ise 445 bin 929 yolcu geçişi yaşandı. Trakya’daki sınır kapılarında 22 Haziran-7 Eylül arasındaki dönemde toplamda 4 milyon 893 bin 990 yolcu ve 1 milyon 215 bin 765 araç geçiş yaptı.

TEDBİRLER TRAFİĞİ HIZLANDIRDI

Sınır kapılarında alınan önlemler, bu yıl gurbetçilerin geçişlerini hızlandırdı. Tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin yurda geliş ve gidişlerinde sorun yaşamaması için çeşitli tedbirler alındı. Sınır kapılarında ilave peronlar açılırken, personel sayısı artırıldı. Alınan bu önlemler sayesinde en yoğun günlerde dahi araç geçişleri bir saatin altında gerçekleşti. Geçmiş yıllarda özellikle yaz aylarında 4-5 saat sürebilen bekleme süreleri, bu yıl ortalama olarak 39 dakikaya kadar düştü. Dönüş trafiği, sınır kapılarında az sayıda da olsa devam ediyor.