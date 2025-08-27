Gurbetçilerin Dönüşü Devam Ediyor

GURBETÇİLER YOLA ÇIKTI

Yıllık izinlerini Türkiye’de geçiren gurbetçiler, yaz sezonunun başında bulundukları ülkelere geri dönmeye başladı. Dönüş yolculuklarında kara yolunu tercih eden gurbetçiler, Edirne’deki sınır kapılarında çıkış işlemlerini tamamlayarak yaşadıkları ülkelere doğru yola çıkıyor. Türkiye’den sevinç içerisinde ayrılan gurbetçilerin yüzlerinde hüzün görülüyor.

DÖNÜŞÜN DUYGUSAL YANLARI

Pazarkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yapan Faris Tuz, gazetecilere dönüş yolculuğunun başladığını aktararak, “Güzel bir tatilin ardından dönüş yolculuğunun başladığını” söyledi. Avusturya’ya uzun bir yolculuğunun olduğunu belirten Tuz, gurbet yaşamının alışkanlık haline geldiğini ifade ederek, “Her tatil dönüşü bizim için çok zor oluyor. Sınır kapısında Türk bayrağı karşımızda. Onu görünce biraz duygulanıyoruz ama yapacak bir şey yok.” dedi. Dönüş yolundaki gurbetçilere dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu.

TÜRKİYE’YE OLAN HASRET

Almanya’ya dönen Aysel Çekiç ise dönüş yolunun buruk geçtiğini ifade ederek, “Türkiye’ye her yıl büyük bir heyecanla geliyorum. En büyük dileğimiz Türkiye’nin hep var olması ve dimdik ayakta durması. Almanya’da 40 yıldır yaşıyorum. Türkiye hasretiyle yanıyoruz. Devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Türkiye için canımız feda. Vatan demek ana demek.” şeklinde konuştu.

Almanya’ya dönüş yapan Gökhan Özgür, tatil sırasında ailesiyle hasret giderdiğini belirterek, “Gelirken heyecan oluyor dönüşte üzülüyoruz. 37 yıldır yurt dışında yaşıyorum. İnsan doğduğu yeri özlüyor. Karışık duygular yaşıyoruz.” dedi.