Gürcistan’da Seçim Usulsüzlükleri Hakkında Açıklama

VON DER LEYEN’İN GÜRCAİSTAN AÇIKLAMALARI

Belçika’nın Brugge kentindeki Avrupa Koleji’nde gerçekleştirdiği konuşmada, Von der Leyen Gürcistan’daki durumu gündeme getirdi. “Uzun yıllardır Gürcistan halkı demokrasi için çabalıyor ve mücadele ediyor.” diyen Von der Leyen, sözlerine şöyle devam etti: “Bu hafta sonu ne olduğunu bilme hakları var. Seçim usulsüzlüklerinin hızla, şeffaf bir şekilde ve bağımsız bir şekilde soruşturulmasını görme hakları var. Gürcüler, tüm Avrupalılar gibi, kendi kaderlerinin efendisi olmalılar.”

SEÇİMLER VE İDDİALAR

Gürcistan’da 26 Ekim’de yapılan parlamento seçimlerini, yüzde 53,93 oy alarak iktidarda olan Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, parlamento seçimlerine “Rus operasyonu” ile müdahale edildiğini belirtip, seçim sonuçlarını kabul etmeyeceklerini ifade etti.

AB ÜYELİK SÜRECİ VE GERİLİMLER

Mart 2022’de Avrupa Birliği’ne üyelik için başvuran Gürcistan’a, Aralık 2023’te aday ülke statüsü verilmişti. Ancak Tiflis yönetiminin AB’nin tepkisini çeken “yabancı etkinin şeffaflığı” yasası nedeniyle ilişkiler gerildi. Temmuz ayında Gürcistan’ın Birliğe katılım süreci durduruldu.