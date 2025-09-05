Gürsel Tekin Açıklama Yaptı: Göreve Başladık

İKİ SEÇİMde ŞAİBELER

Cumhuriyet Halk Partisi’nde gerçekleştirilen iki seçimdeki usulsüzlükleri dile getiren partililer, yasal yollara başvurdu. Mahkemeye göre, CHP’nin İstanbul il başkanlığı seçimini hileli bir biçimde kazanmış olan Özgür Çelik ve ekibi görevlerinden alındı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmasına, İl Başkanlığı’na geçici bir yönetim kurulu atanmasına hükmetti. Mahkeme, Gürsel Tekin’i CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atadı.

ÇAĞRI HEYETİ AÇIKLANDI

Gürsel Tekin, mahkeme kararıyla atandığı CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi için 4 kişilik çağrı heyetini kamuoyuna tanıttı. Tekin, “Biz göreve başladık” diyerek kendini tanıttı. Uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi’nde farklı pozisyonlarda görev aldığını belirten Tekin, İstanbul’da da 3 buçuk yıl hizmet verdiğini aktardı. Tekin, “Yine benim gibi önümüzdeki günlerde heyet adına krizi çözmek amacıyla demokratik kurallar içerisinde görev yapacak 4 tane çok tecrübeli, deneyimli Cumhuriyet Halk Partisi kökenli arkadaşlarımla biz göreve başladık” şeklinde konuştu.

HEYET ÜYELERİ VE GEÇMİŞLERİ

Gürsel Tekin, heyet üyelerini de tanıttı. “Zeki başkan; doğduğu günden beri Cumhuriyet Halk Partili. Uzun süre partinin çeşitli birimlerinde görev aldı, ilçe başkanlığı yaptı. Hasan kardeşimiz, hem beraber il başkan yardımcılığı yaptık, hem de partimizin zor dönemlerinde ilçe başkanlığı yaptı. Müjdat kardeşimiz, köklü bir Cumhuriyet Halk Partili olarak babadan oğula partili. O da ilçe başkanlığı yaptı. Keza Erkan kardeşimiz. Hepimiz Cumhuriyet Halk Partiliyiz” dedi.

ADLİYE SÜRECİ VE MÜCADELE VURGUSU

Tekin, “Bizim temel görevimiz, arkadaşlarımızın inisiyatifi dışında bazı olumsuzlukların ortaya çıkmasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi, savaş meydanlarında kurulmuş bir parti. Partimiz tabii ki adliye koridorlarına düşmemeliydi” ifadesini kullandı. Ayrıca, tüm Cumhuriyet Halk Partilileri kucaklayarak mahkeme süreçlerinden çıkma hedefinde olduklarını belirtti.

BELEDİYE OPERASYONLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Tekin, “Tutuklu arkadaşlarımız var. Birçok belediyemizde her gün operasyon var. Bütün bunlara sahip çıkmak için hak, hukuk, adalet için mücadelemizi önümüzdeki günlerde sürdüreceğiz” dedi.