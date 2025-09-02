Gürsel Tekin CHP’den Atıldı

CHP’DE TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan ve bu görevi kabul edeceğini duyuran Gürsel Tekin, partiden ihraç edildi. Bu durumu CHP Genel Başkanı Özgür Özel duyurdu. Özel, “Tedbirli şekilde Yüksel Disiplin Kurulu’na verdik. Bu bir başka isim olsa da olurdu, diğer dördü de görevi kabul ederse edilecek.” şeklinde açıklama yaptı.

GÜRSEL TEKİN’DEN İKNA EDİCİ TEPKİ

İhraç kararına Gürsel Tekin’den de sert bir tepki geldi. Tekin, tv100’e verdiği demeçte, kararı kabul etmediğini belirterek “Kararı kabul etmiyorum, savunmamı bile almadınız. Beni ihraç edemezsiniz. Bir iki gün içinde il binasına gideceğim.” ifadelerini kullandı.

MAHKEME KARARLARI NELERİ DEĞİŞTİRDİ?

8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen İstanbul kongresine dair açılan davada, mahkeme dikkat çekici bir karar verdi. Özgür Çelik ve yönetimini görevden alan mahkeme, 196 delegeyi tedbiren uzaklaştırarak kongre sürecini durdurmuştu. CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap heyeti görevlendirildi. Gürsel Tekin, görevi kabul edeceğini açıkladıktan sonra bu ihraç süreci yaşandı.