Gündem

Gürsel Tekin’den İlk Açıklama Geldi

gursel-tekin-den-ilk-aciklama-geldi

CHP İSTANBUL İL BAŞKANI ATANDI

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde düzenlenen kongrenin iptali ile ilgili açılan davada mahkeme, bugün aldığı ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasına hükmetti. Bu karar sonrasında CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin atandı. Gürsel Tekin, bu karara dair ilk açıklamalarını yaptı.

GÜRSEL TEKİN’DEN AÇIKLAMA

TGRT Haber’e konuşan Gürsel Tekin, “Çağrı heyeti kararını öğrendim. Benim için de sürpriz oldu. Partimizin adliye koridorlarından kurtulması için elimi taşın altına koyacağım. Partimizi kayyıma bırakacak değiliz. CHP’yi birlik beraberlik içinde kongreye götüreceğiz. Heyetteki tüm arkadaşlar CHP’li isimlerden oluşturmuş. CHP bizim evimiz, yuvamız her şeyimizdir. Tüm arkadaşlarımız rahat olsun. CHP’yi CHP’liler yönetecek.” şeklinde ifadelerde bulundu.

ÖNEMLİ

Gündem

“Polinas’a EcoVadis’ten Altın Madalya”

Polinas, esnek ambalaj sektöründeki başarısını EcoVadis'ten aldığı "Altın Madalya" ile taçlandırdı. Şirket, çevresel ve sosyal etik standartlara uygunluğu ile dikkat çekti.
Gündem

Tsmc Çip Fiyatlarını Artıracak

Dünyanın önde gelen yarı iletken üreticisi, gelişmiş çip üretiminde fiyat artışına gideceğini duyurdu. Bu durum, Apple ve Nvidia gibi büyük markaları etkileyecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.