Gürsel Tekin’den ilk açıklama geldi

MAHKEME KARARI VE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

İstanbul’da 8 Ekim 2023’te yapılan kongrenin iptali üzerine açılan davada mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasına karar verdi. Bu gelişmenin ardından, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin atandı.

GÜRSEL TEKİNDEN AÇIKLAMALAR

Gürsel Tekin, TGRT Haber’e verdiği röportajda karar hakkında ilk değerlendirmelerini paylaştı. “Çağrı heyeti kararını öğrendim. Benim için de sürpriz oldu. Partimizin adliye koridorlarından kurtulması için elimi taşın altına koyacağım. Partimizi kayyıma bırakacak değiliz. CHP’yi birlik beraberlik içinde kongreye götüreceğiz,” diyen Tekin, durumu olumlu bir şekilde yorumladı. Ayrıca, “Heyetteki tüm arkadaşlar CHP’li isimlerden oluşturmuş. CHP bizim evimiz, yuvamız, her şeyimizdir. Tüm arkadaşlarımız rahat olsun. CHP’yi CHP’liler yönetecek,” ifadeleriyle birlik vurgusu yaptı.