Gürsel Tekin’den İlk Yorum Geldi

CHP İSTANBUL İL YÖNETİMİNDEKİ DEĞİŞİKLİK

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde düzenlenen kongrenin iptali için açılan davada mahkeme, bugün verdiği ara kararla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasına hükmetti. Bu süreçte, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin atandı. Gürsel Tekin, karara dair ilk değerlendirmesini TGRT Haber’e yaptı.

GÜRSEL TEKİN’DEN AÇIKLAMALAR

Gürsel Tekin, “Çağrı heyeti kararını öğrendim. Benim için de sürpriz oldu” ifadelerini kullanarak durumun kendisi için beklenmedik olduğunu belirtti. Tekin, “Partimizin adliye koridorlarından kurtulması için elimi taşın altına koyacağım. Partimizi kayyıma bırakacak değiliz. CHP’yi birlik beraberlik içinde kongreye götüreceğiz. Heyetteki tüm arkadaşlar CHP’li isimlerden oluşturmuş. CHP bizim evimiz, yuvamız her şeyimizdir. Tüm arkadaşlarımız rahat olsun. CHP’yi CHP’liler yönetecek” şeklinde konuştu.