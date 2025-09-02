Gürsel Tekin’den İlk Yorum Geldi

MAHKEME KARARI

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan kongrenin iptali için açılan davada mahkeme, bugün verdiği ara kararla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasına karar verdi. Bu kararla birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin tedbiren atandı.

GÜRSEL TEKİN’İN AÇIKLAMASI

Gürsel Tekin, karara dair ilk açıklamasını TGRT Haber’e yaptı. Tekin, “Çağrı heyeti kararını öğrendim. Benim için de sürpriz oldu. Partimizin adliye koridorlarından kurtulması için elimi taşın altına koyacağım. Partimizi kayyıma bırakacak değiliz. CHP’yi birlik beraberlik içinde kongreye götüreceğiz. Heyetteki tüm arkadaşlar CHP’li isimlerden oluşturmuş. CHP bizim evimiz, yuvamız her şeyimizdir. Tüm arkadaşlarımız rahat olsun. CHP’yi CHP’liler yönetecek.” dedi.