Gündem

Gürsel Tekin’den İlk Yorum Geldi

gursel-tekin-den-ilk-yorum-geldi

MAHKEME KARARI

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan kongrenin iptali için açılan davada mahkeme, bugün verdiği ara kararla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasına karar verdi. Bu kararla birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin tedbiren atandı.

GÜRSEL TEKİN’İN AÇIKLAMASI

Gürsel Tekin, karara dair ilk açıklamasını TGRT Haber’e yaptı. Tekin, “Çağrı heyeti kararını öğrendim. Benim için de sürpriz oldu. Partimizin adliye koridorlarından kurtulması için elimi taşın altına koyacağım. Partimizi kayyıma bırakacak değiliz. CHP’yi birlik beraberlik içinde kongreye götüreceğiz. Heyetteki tüm arkadaşlar CHP’li isimlerden oluşturmuş. CHP bizim evimiz, yuvamız her şeyimizdir. Tüm arkadaşlarımız rahat olsun. CHP’yi CHP’liler yönetecek.” dedi.

ÖNEMLİ

Gündem

MHP İttifakının Güçlü Olacağı Belli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son açıklamasında önemli mesajlar verdi. Parti çalışmalarına dair görüşlerini kamuoyuyla paylaştı.
Gündem

Halit Yukay’a DNA Testi Yapılacak

Yalova'dan Bozcaada'ya açılan iş adamı Halit Yukay'ın 19 gün sonra 68 metre derinlikteki cansız bedeni çıkarılırken, ceset bütünlüğü korunmaya çalışıyor. DNA testi için örnek gönderildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.