Gürsel Tekin, İddialara Yanıt Verdi

PARTİDEKİ KARMAŞALAR DEVAM EDİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaşanan durumlar son günlerde içinden çıkılmaz bir hale gelmiş durumda. Şaibelere karışmış kurultaylar ve yolsuzluk operasyonları çerçevesinde gözaltına alınan belediye başkanları dikkat çekiyor. CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen yeni başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılması neticesinde Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı. Bu gelişmeler partideki gerilimi zirveye çıkardı.

TEPKİLER VE AÇIKLAMALAR ÖNE ÇIKIYOR

Gürsel Tekin, partinin il binası önünde kendisine yöneltilen tepkilere ve CHP’nin genel duruşuna dair TGRT Haber’de yayımlanan Medya Kritik programına telefonla bağlanarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendisine gösterilen tepkinin nedenini anlayamadığını dile getiren Tekin, “Aynı kişilerin kayyum atanan CHP’li belediyelere yönelik bir duruş sergilememesi kabul edilemez” dedi. Hakkında ortaya atılan iddialara yanıt veren Tekin, “Allah akıl fikir versin. Rahmetli babam derdi ki; arkadaşlarınızı iyi seçin, olur ya kötü çıkarsa siz kötü demeyiverin” ifadelerini kullandı. Bununla birlikte, “300 dairemiz olsa 300 tane de kiracımız olması lazım” diyerek konunun üzerine gitti.