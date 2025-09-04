Gündem

Gürsel Tekin: 'Pazartesi Günü Geliyorum'

GÜRSEL TEKİN’İN CHP’YE ATANMASIYLA HAREKETLİ GÜNLER

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınarak yerine kayyum olarak Gürsel Tekin’in atanmasının ardından, CHP’de dinamik saatler yaşanıyor. Tekin, Pazartesi günü CHP İstanbul il binasına geleceğini duyurdu ve kendisiyle birlikte atanan dört kişiyle iki gün boyunca çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

İLK GÜN RANDEVULAR

“Türkiye’nin dört bir yanından insanlar bizi arıyor. Biz partide hiçbir zaman taraf olmadık. Altı ok hayranlığı olan partinin birliğini, bütünlüğünü düşünen insanlarız” diyen Tekin, ayrıca CHP lideri Özgür Özel ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan gün içinde randevu isteyeceğini belirtti. Bunun yanında, Özgür Çelik’i de arayacağını ve randevu talep edeceğini dile getirdi.

BİNA HAKKINDA AÇIKLAMALAR

CHP İstanbul il binasındaki durumu değerlendirerek, “O bina hepimize yeter. Beni tanıyanlarla ilgili bir sıkıntı yok zaten, sonradan CHP’li olanlarla bir sıkıntı var. Biz kesinlikle ayrıştırmaya taraf değiliz” şeklinde konuştu. Kayyum olarak atanmasının önceden bilip bilmediğine dair iddialarla ilgili ise Tekin, o tartışmaların içine girmek istemediğini ve o davada taraf olmadıklarını ifade etti.

