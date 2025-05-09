“Güzel Ülkemi Anlatmanın Vakti Geldi.”

ARDA GÜLER’DEN MEKTUP

Kariyerine Real Madrid’de devam eden Arda Güler, “Güzel ülkemin bütün çocukları, bu mektup size. Hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin.” başlığıyla The Players Tribune’de bir mektup kaleme aldı. Güler, Fenerbahçe’de Jesus döneminde yaşadığı bir anıyı, “Bir gün frikik çalışması için iki takım dizdi, ama ben hiçbirinde yoktum. Tek başıma köşe vuruşu çalışıyordum. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu, eve geldiğimde o kadar çok ağladım ki. Bir daha asla bu duyguyu hissetmeyeceğime dair kendime söz verdim.” sözleriyle ifade etti.

YOLCULUĞUNU ANLATTI

20 yaşındaki Arda, Ankara’da bir apartman binasının birinci katında yaşadıklarını, babasının iflasını ve ardından İstanbul’a, sonrasında ise dünya devine uzanan yolculuğunu ilk kez paylaştı. Mektubunda, “Güzel ülkemin bütün çocuklarına: Size hikâyemi anlatmanın zamanı geldi. Bütün hikayemi. Bir futbol ülkesi olarak geleceğimiz hakkında çok düşünüyorum. Yolculuğumun bazılarınıza ilham vereceğini ve Türkiye’deki kız ve erkek çocuklarına, her şeyin mümkün olabileceğini gösterebilmesini umuyorum. Sadece birkaç sene önce ben de sizlerden biriydim.” dedi.

PLAYSTATION HAYALİ

Arda, çocukluk yıllarında yaşadığı bir anıyı da paylaştı. “Aslında komik… 12 yaşındayken, bir Playstation almaya kafayı takmıştım. Bunu ne kadar çok istediğimi anlayamazsınız. Babama her gün yalvardım. Tek istediğim FIFA 17’ydi.” dedi. Arkadaşlarının PS4 almasıyla hayatlarının en güzel günlerinden birini yaşadıklarını belirtti. “Arkadaşımın evinden ne zaman eve dönsem, babama PS4 için yalvarırdım. ‘Çok uslu olacağım! Derslerime çok iyi çalışacağım!'” ifadelerini kullandı.

ÇAKMA FIFA ANISI

Başlangıçta, Arda, babası tarafından bulunan FIFA oyununun aslında çakma olduğunu fark etmemiş. “Sonra benim FIFA’da Yolculuk modunun olmadığını fark ettim. Alex Hunter’ı bulamadım. Bazı tuhaf isimler de vardı.” dedi. Arkadaşlarıyla birlikte oynadıkları oyun sırasında, oyunun gerçek FIFA olmadığını anladığını ve bu anının kalbinde yer ettiğini ifade etti. “Bu anı kalbime kazındı. Ama çakma bir FIFA’m olması umurumda değildi. Ona rağmen seviyordum.” şeklindeki sözleriyle hatırasını paylaştı.