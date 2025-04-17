Güzellik Merkezi Sahibi Yurt Dışına Kaçtı!

ADANA’DA GÜZELLİK MERKEZİNDE DOLANDIRICILIK ŞÜPHESİ

Adana’da 3 şubesi bulunan Bellapais Güzellik Merkezi’nin sahibi Sinem Çekinmez, müşterilerine piyasa değerinden daha düşük fiyatlarla hizmet paketleri sattığı iddia ediliyor. Çekinmez’in, çalışanlarına 5 aydır maaş ödemediği ve bankalardan ile esnaf kooperatifinden kredi alarak tedarikçilerine olan borçlarını ödemeden yurt dışına kaçtığı öne sürülüyor.

ÇALIŞANLARDAN İSYAN

Güzellik merkezi çalışanları, aldıkları bilgilerin ardından sabah saatlerinde şubelere giderek alacaklarına karşılık iş yerini yağmalamaya karar verdiler. Cihazlar, bilgisayarlar, tablolar, masa-sandalye gibi her türlü eşyayı toplayarak araçlarına yükleyen çalışanlar, dolandırıldıklarını belirterek Sinem Çekinmez hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

ÇEKİNMEZ’DEN SMS AÇIKLAMASI

Çekinmez, çalışanlarına attığı mesajda “Anlatacağım ne bir başarı hikayesi, ne de vereceğim bir müjde var. Sadece kalbim, vicdanım ve size olan sorumluluğumla baş başayım.” şeklinde özür diledi. Ödeme zorlukları nedeniyle mücadele ettiğini belirten Çekinmez, “Her yolu denedim. Kredi istedim, destek aradım. Ama çare bulamayınca son çare olarak yurt dışına çıkmak zorunda kaldım.” açıklamasında bulundu. Çalışanların eşyaları almalarına da tepki göstererek, “En güvendiğim insanlar arkamdan iş yerimi yağmalamış.” dedi.