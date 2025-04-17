Güzellik Merkezi Sahibi Yurt Dışına Kaçtı

ÖDENMEYEN MAAŞLAR VE KAÇIŞ

Adana’da bulunan Bellapais Güzellik Merkezi’nin sahibi Sinem Çekinmez, müşterilerine piyasa değerinin altında oldukça fazla hizmet paketi sundu. Çekinmez’in, son 5 aydır çalışanlarına maaş ödemediği iddiaları gündeme geldi. Ayrıca, bankalardan ve esnaf kooperatiflerinden krediler çekerek, tedarikçilerine olan borçlarını ödemeden yurt dışına kaçtığı ifade edildi.

ÇALIŞANLARIN TEPKİSİ

Bugün sabah durumu öğrenen çalışanlar, güzellik merkezinin şubelerine erken saatlerde gitti. Alacaklarına karşılık olarak iş yerini yağmalayan çalışanlar, iş yerinde bulunan cihazlar, bilgisayarlar, tablolar, saksılar ve masa-sandalye gibi eşyaları alarak araçlarına yükledi. Çalışanlar, dolandırıldıklarını belirterek Sinem Çekinmez hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

ÇEKİNMİŞ’İN MESAJI

Çekinmez, çalışanlarının bulunduğu grup mesajına “Anlatacağım ne bir başarı hikayesi, ne de vereceğim bir müjde var. Sadece kalbim, vicdanım ve size olan sorumluluğumla baş başayım. Son iki aydır hepinizin omzuna fazladan yükler bindirdim. Geciken maaşlar, belirsizlikler, cevapsız kalan sorular. Ama bilin ki ne bir günü rahat uyudum, ne de sizlerin emeğini göz ardı ettim.” şeklinde özür diledi. Borçlarını ödemek için çabaladığını öne süren Çekinmez, “Her yolu denedim. Kredi istedim, destek aradım, kendi adıma kapı kapı dolaştım. Ama çare bulamayınca son çare olarak yurt dışına çıkmak zorunda kaldım. Planım, buradaki cihazları ve malları satarak önce sizlerin maaşlarını, sonra tedarikçi borçlarını ödemekti.” açıklamasında bulundu.

YALNIZCA KENDİSİNE GÜVENMİŞ

Çalışanların iş yerindeki eşyaları almasına karşı tepki gösteren Çekinmez, “En güvendiğim insanlar, yıllardır omuz omuza çalıştıklarım, gece gündüz birlikte emek verdiğim kadrom, arkamdan iş yerimi yağmalamış.” dedi.