Güzellik Merkezi Sahibi Yurt Dışına Kaçtı

GÜZELLİK MERKEZİ SAHİBİ ŞİKAYETLERLE GÜNDEME GELDİ

Adana’da 3 şubesi bulunan Bellapais Güzellik Merkezi’nin sahibi Sinem Çekinmez, müşterilerine piyasa değerinin altında, yüklü miktarda hizmet paketi satışı yapmış. Çalışanlarının, 5 aydır maaş ödemediği öne sürülen Çekinmez’in, bankalardan ve esnaf kooperatifinden kredi çekip, tedarikçilerine olan borçlarını ödemeden yurt dışına kaçtığı iddiaları ortaya atıldı. Bugün sabah saatlerinde bu durumu öğrenen çalışanlar, güzellik merkezinin şubelerine gitmek üzere harekete geçti.

ÇALIŞANLARDAN İSYAN

Alacaklarına karşılık olarak merkezde bulunan eşyaları yağmalayan çalışanlar, işlemlerde kullanılan cihazlar, bilgisayarlar, tablolar, saksılar ile masa ve sandalyeler gibi tüm eşyaları araçlarına yükledi. Çalışanlar, dolandırıldıklarını ifade ederek Sinem Çekinmez hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu. Çekinmez, çalışanlarının bulunduğu grup mesajına şu ifadelerle özür diledi: “Anlatacağım ne bir başarı hikayesi, ne de vereceğim bir müjde var. Sadece kalbim, vicdanım ve size olan sorumluluğumla baş başayım. Son iki aydır hepinizin omzuna fazladan yükler bindirdim. Geciken maaşlar, belirsizlikler, cevapsız kalan sorular. Ama bilin ki ne bir günü rahat uyudum, ne de sizlerin emeğini göz ardı ettim.”

BORÇLARINI ÖDEMEK İÇİN MÜCADELE ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Çekinmez, borçlarını ödemek için mücadele ettiğini ifade ederek, “Her yolu denedim. Kredi istedim, destek aradım, kendi adıma kapı kapı dolaştım. Ama çare bulamayınca. Son çare olarak yurt dışına çıkmak zorunda kaldım. Planım, buradaki cihazları ve malları satarak önce sizlerin maaşlarını, sonra tedarikçi borçlarını ödemekti.” şeklinde bir açıklama yaptı. Çalışanların iş yerindeki eşyaları almasına tepki gösteren Çekinmez, “En güvendiğim insanlar, yıllardır omuz omuza çalıştıklarım, gece gündüz birlikte emek verdiğim kadrom, arkamdan iş yerimi yağmalamış.” diyerek yaşanan olaya tepki gösterdi.