Habertürk TV Yöneticisi M. A. Ersoy: Toplantı yaptık, endişeye mahal yok

TOPLANTI DETAYLARI

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, yaptığı açıklamada, “TMSF yetkilileri ile sabah saatlerinde Yayın grubumuz ve Doğa Kolejleri ile ilgili yeni sürece ilişkin bir toplantı yaptık. Özellikle eğitim öğretim yılının başladığı dönemde velilerimizin hiçbir endişe duymaması adına bu notu paylaşmak isterim.” ifadesini kullandı.

EĞİTİM VE MEDYA GRUBU BİLGİSİ

Ersoy, “Okullarımız ve medya grubumuzda çalışma arkadaşlarımızla yürüttüğümüz iş akışı aynı şekilde devam edecektir.” diyerek, mevcut düzenin sürdürülmesine dair güvence verdi.

ÖNEMLİ

