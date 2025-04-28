Hac İzin Olmadan Giriş Cezası

KAÇAK HAC ZİYARETLERİNİ ENGELLEME ÇABALARI

Suudi Arabistan, kaçak hac ziyaretlerini önlemeye yönelik yeni bir adım atıyor. Bu çerçevede, Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı önemli bir karar açıkladı. Yarından itibaren uygulamaya girecek olan bu yeni düzenleme, tam 44 gün sürecek. Açıklamada, hac izni olmadan Mekke-i Mükerreme ve diğer kutsal bölgelere giriş yapmaya çalışanlara ağır cezaların uygulanacağı belirtildi.

AĞIR PARA CEZALARI UYGULANACAK

Yeni düzenlemeye göre, 20 bin riyale (yaklaşık 5 bin 300 dolar) kadar para cezası kesilecek. Ayrıca, ziyaret vizesi ile hac yapmaya kalkışanlara yardımcı olan kişilere, 100 bin riyale (yaklaşık 26 bin dolar) kadar para cezası verilebilecek. Bu durum, yasaların uygulanması açısından ciddi bir yaptırım mekanizması oluşturuyor.

İzinsiz hac yapmaya çalışan yabancı ziyaretçiler, sınır dışı edilerek 10 yıl boyunca Suudi Arabistan’a giriş yapamayacak. Ayrıca, ziyaret vizesi sahiplerini taşıyan araçlar da mahkeme kararıyla el konulabilecek. Bu düzenlemeler, hac vazifesinin düzgün ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak amacı taşıyor.

GEÇEN YIL HAC YAPANLARIN SAYISI

Geçen yıl, Suudi Arabistan içinden 221 bin 854 kişi dahil olmak üzere toplam 1 milyon 833 bin 164 kişinin hac vazifesini yerine getirdiği kaydedildi. Bu rakam, hac organizasyonunun önemini ve düzenin ne kadar dikkat edilmesi gereken bir konu olduğunu gösteriyor.