“Hac Kuraları Sonucu E-Devlet’te Açıklandı”

2025 YILI HAC KURA ÇEKİLİŞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı için hac ibadetine yönelik kura çekilişi yaptı. Kura sonucunda kutsal topraklara gitmeye hakkı olan 84 bin 942 kişi, saat 21.00 itibariyle e-Devlet üzerinden sonuçları öğrenebilecek. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl hacca gitmeye hak kazanacakların belirlenmesi için yapılan kura sonuçlarının hayırlara vesile olmasını diledi. Ayrıca, İslam coğrafyasının tarihsel süreçte işgal, savaş ve soykırımlara maruz kaldığının altını çizerek, özellikle Kudüs ve çevresinin bu acıları derin şekilde yaşadığını ifade etti.

HAC İBADETİ İNANÇTA BİRLEŞTİRİYOR

Erbaş, “Bölgede bir asra yakın zamandır devam eden işgal girişimleriyle yürekleri dağlayan katliamlar yaşanmaktadır. Mescid-i Aksa’ya suikastlar düzenlenmekte ve Filistin halkı görülmemiş bir zulümle karşı karşıyadır” sözleriyle acı tabloyu aktardı. Bu olumsuz durumu sona erdirmenin yolunun Müslümanların İslam’ın öğrettiği birlik ve kardeşlik ruhuyla hareket etmeleri olduğunu belirtti. Hac ibadetinin, dünyada milyonlarca Müslümanı aynı inanç ve duygularla bir araya getirdiğini vurgulayan Erbaş, haccın gerçek bir tevhit ve vahdet yolculuğu olduğunu ifade etti.

HAC, BİR KARDEŞLİK BULUŞMASIDIR

Hac ibadetinin İslam’ın beş temel esasından biri olduğunu hatırlatan Erbaş, “Hac, aynı kitabı rehber bilenlerin, aynı peygamberi önder kabul edenlerin, aynı kıbleye yönelenlerin bir araya geldikleri muazzam bir kardeşlik buluşmasıdır” dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hac ile ilgili hizmetlerinin büyük bir titizlikle 1979 yılından bu yana devam ettiğini söyleyen Erbaş, hizmet kalitesini artırarak, vatandaşların ibadetlerini en güzel biçimde gerçekleştirmesi için yoğun çaba harcadıklarını belirtti. “Çünkü bizler, hacılarımızı Allah’ın misafiri olarak görüyor ve onlara hizmet etmeyi en büyük şeref kabul ediyoruz” şeklinde konuştu.

KONTENJAN VE KURA SONUÇLARI

Bu yıl hac ibadeti için 159 bin 798 vatandaş ön kayıt yaptırmışken, geçmiş yıllardan devam eden kayıtlarla birlikte toplamda 1 milyon 849 bin 584 kişinin kura çekiminde yer aldığını aktaran Erbaş, Suudi Arabistan tarafından Türkiye’ye tanınan kontenjanın 84 bin 942 olduğunu söyledi. Kurada adı çıkanların, hac ibadetine kesin kayıt yaptırma hakkı kazanacağını ifade eden Erbaş, “Rabb’im hayırlısıyla tamamlamayı nasip eylesin” dedi. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ise kura sonuçlarıyla ilgili bilgi vererek, ismi çıkan hacı adaylarının kesin kayıtlarını 4 Kasım’dan itibaren yapabileceğini belirtti. Kura çekimi bilgisayar ortamında ve noter huzurunda gerçekleştirildi ve hacı adayları sonuçları saat 21.00’den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.