Hacettepe Öğrencilerine Kötü Haber: Yüzde 93 Zam!

Hacettepe Üniversitesi’nde Barınma Ücretleri Artıyor

ZAM ORANLARI AÇIKLANDI

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’ndeki yurt ve öğrenci evlerine, yüzde 29 ile yüzde 93 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Öğrenciler, “Barınma en temel ihtiyacımız, ticari kaygılarla mağdur ediliyoruz” diyerek bu duruma tepkilerini gösterdi. Beytepe Kampüsü’ndeki yurtlarda 4 kişilik odaların fiyatları, yapılan yüzde 29 oranındaki zam ile 2 bin 90 TL’ye yükseldi. 2024 yılında bu odaların fiyatı aylık bin 625 TL idi.

ÖĞRENCİ EVLERİNDE FİYAT ARTIKLARI

Beytepe öğrenci evlerinde ise 2024 yılında 4 bin 760 TL ile 5 bin 630 TL arasında değişen 2 kişilik odaların fiyatları, yapılan yüzde 34 oranlık zam ile 6 bin 370 TL ile 7 bin 540 TL arasında değişmeye başladı. Öğrenci evlerinde ise tek kişilik odalarda yapılan zam oranı yüzde 93’e kadar ulaştı. Geçen yıl aylık 9 bin 850 TL olan tek kişilik oda fiyatları, yapılan yüzde 93’lük zammın ardından 19 bin TL oldu.

ÖĞRENCİLERDEN MAĞDURİYET AÇIKLAMASI

Beytepe Kampüsü’nde kalan öğrenciler, bu yüksek zam oranları sonrası yaşadıkları mağduriyetleri dile getirdi. İsmisini vermek istemeyen bir öğrenci, “Ben Hacettepe Üniversitesi’nde öğrenim görüyorum. Üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na bağlı farklı yurt türleri var. Bu yıl öğrenci evlerine ve Beytepe yurtlarına yüzde 29 ve yüzde 34 oranlarında zam yapılırken, asistan evlerine yüzde 93 oranında zam yapıldı. 19 bin olarak açıklandı. Asistan evleri büyük çoğunlukla öğrenciler tarafından kullanılıyor. Ticarethane mantığıyla yapılan bu fahiş artışı son derece adaletsiz buluyorum” ifadelerini kullandı.

TİCARET MANTIKLI YÜKSEK ZAM

Aynı öğrenci, “Üstelik Türkiye’de ev sahipleri bile kira artışlarında yasal kısıtlara tabi iken öğrenci yurduna yüzde 93 oranında zam yapılabiliyor. Yüksek fiyatlarla karşılaşan öğrencilerin, barınma sorunu yaşaması çok büyük bir problem. Bizim amacımız eğitimimize odaklanmak, barınma ise en temel ihtiyacımız. Bunun ticari kaygılarla ele alınması bizi mağdur ediyor. Okul yönetimi, asistan evlerinde kalan öğrencilerin durumunu umursamadan sadece parayı gözetiyor” şeklinde konuştu.

BARINMA SORUNU ARTIK ZORLAŞIYOR

İsmisini vermek istemeyen başka bir öğrenci ise, “Biz Hacette Üniversitesi asistan evlerinde barınan öğrenciler olarak yüzde 93 gibi uçuk bir zamla karşı karşıyayız. Okulun açılmasına bir ay kala bu denli zammı ödeyemeyen ben dahil birçok öğrenci nerede barınacağının belirsizliği içerisinde. Yurtların Hacette Üniversitesi’ne bağlı olduğunu hatırlatmak istiyorum. Yüksek fiyatların belirlenmesi, devlet okulunun bile öğrenciyi ne kadar müşterileştirdiğini gösteriyor” şeklinde belirtti.