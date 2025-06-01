Hacı Adayları Hira Mağarası’nı Ziyaret Ediyor

HİRA MAĞARASI’NIN ÖNEMİ

Mekke’nin kutsal topraklarında, Nur Dağı’nın zirvesinde yer alan Hira Mağarası, hacı adaylarının ibadet ve manevi arayışlarının merkezi durumunda. Hazreti Muhammed’e ilk vahyin geldiği bu mübarek mekan, dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanları duygu dolu bir yolculukla buluşturuyor. Hacıların zorlu tırmanışla ulaştığı bu kutsal mağara, kalplerde derin bir huzur ve manevi bir coşku uyandırıyor.

İBADET VE DUYGU DOLU BİR YOLCULUK

Mekke’ye 5 kilometre mesafede bulunan Nur Dağı’nın 550 metre yüksekliğindeki zirvesine ulaşmak için hacı adayları, yaklaşık bir saat süren dik ve zor bir tırmanış yapıyor. Zirveden 20 metre aşağıda yer alan Hira Mağarası’na inen hacılar, burada şükür namazı kılıp dua etmek için uzun bir süre sıra bekliyor.

KUR’AN-I KERİM’İN İLK İNDİRİLDİĞİ YER

Hacı adayları, bir kişinin başının tavana değmeyecek biçimde ayakta durabileceği yükseklikte ve yere ulaşabileceği genişlik ve uzunlukta boşluk içinde, şükür namazı kılmak ve dua etmek için uzun bir süre sıra bekliyor. Hazreti Muhammed’in 40 yaşında inzivaya çekildiği ve burada sıkça vakit geçirdiği Hira Mağarası, ilk vahyin geldiği ve Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı yer olma özelliği taşıyor.

DUYGUSAL ANLAR

Hacı adaylarından Gümülcine’den gelen 66 yaşındaki Neziha Mehmet, sağlık sorunlarına rağmen Hira Mağarası’na çok güzel bir şekilde çıktıklarını belirtiyor. “Gözyaşlarına boğulduk” sözleri ile bu manevi deneyimi ifade ediyor.