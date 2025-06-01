Hacı Adayları Hira Mağarası’nı Ziyaret Ediyorlar

MEKAANIN MANEVİ ÖNEMİ

Mekke’nin kutsal arazisinde bulunan, Nur Dağı’nın zirvesinde yer alan Hira Mağarası, hacı adaylarının ibadet ve manevi arayışlarının merkezi haline geliyor. Hazreti Muhammed’e ilk vahyin geldiği bu mübarek yer, dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen Müslümanları duygu dolu bir yolculukla buluşturuyor. Hacıların zorlu bir tırmanışla ulaştığı bu manevi mekan, kalplerde derin bir huzur ve coşku uyandırıyor.

ÇİLEDEN SONRA KUTSAL MAĞARAYA ULAŞMAK

Mekke’ye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta yer alan Nur Dağı’nın 550 metre yüksekliğindeki zirveye ulaşmak için hacı adayları, yaklaşık bir saat süren dik bir tırmanış yapıyor. Zirveden 20 metre aşağıda yer alan Hira Mağarası’na inen hacılar, burada şükür namazı kılıp dua etmek için uzun süre beklemek durumunda kalıyor.

İLK VAHYİN TARİHİ YERİ

Hacı adayları, bir kişinin başı tavana değmeyecek şekilde ayakta durabileceği, ayrıca yere uzanabilecekleri genişlikte ve uzunlukta boşluk bulunan mağarada şükür namazı kılıyor. Hazreti Muhammed’in 40 yaşında inzivaya çekildiği ve burada sıkça vakit geçirdiği Hira Mağarası, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı yer olma özelliğini taşıyor.

DUYGULU ANLAR

Gümülcine’den gelen 66 yaşındaki Neziha Mehmet, sağlık sorunlarına rağmen Hira Mağarası’na çıkmanın kendileri için çok anlamlı olduğunu belirtiyor. “Gözyaşlarına boğulduk,” diyor.