Hacı Ömer Apartmanı Davasında Gelişme

HACIO ÖMER APARTMANI’NIN YIKIMI VE DAVALAR

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yer alan Hacı Ömer Apartmanı 6 Şubat depremlerinde tamamen yıkıldı. Bu trajik olayda, 69 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, apartmanı inşa eden kooperatifin yönetim kurulu üyeleri Tevfik Tepebaşı, Atilla Öz, Çetin Kurt, İsmet Koyuncular ve Süleyman Kemal Duyar hakkında “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla dava açtı.

BİLİRKİŞİ RAPORU VE MAHKEME SÜREÇLERİ

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 6 Aralık 2024’te yapılan ikinci duruşmada, dosyanın incelenmesi için tekrar bilirkişi raporu alınmasına karar verildi. Bu doğrultuda, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden beş akademisyenin hazırladığı bilirkişi raporu mahkemeye eklendi. Raporda, binanın projelerinin yapıldığı tarihte 1975 Deprem Yönetmeliği’ne tabi olduğu vurgulandı. “Her ne kadar 1975 deprem yönetmeliğine göre tasarımda hesaplanan deprem yükü değeri aşılıyor olsa da imalat hataları ve denetim eksiklikleri olmasaydı, binada ağır hasar oluşsa dahi gevrek davranış göstererek tümüyle ani göçme meydana gelmeyeceği kanaatine varılmıştır” ifadesine yer verildi.

BETON KALİTESİ VE İDDİALAR

Bilirkişi raporunda, binanın beton kalitesinin oldukça kötü olduğu, elle un ufak edilebilir şekilde bir betonun içerisinde yoğun olarak deniz taşlarının bulunduğu, taşıyıcı sistemin kolon, kiriş ve perde etriyelerinin yapı teknik şartnamesine uygun olmayan biçimde yapıldığı gibi önemli tespitler de bulunmuştu. Dördüncü celse, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Duruşmaya başka suçtan tutuklu sanıklar Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz, SEGBİS aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanık Çetin Kurt, müdahiller ve taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, sanıkların “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak” suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi ve vefat eden sanık Süleyman Kemal Duyar hakkındaki kamu davasının düşürülmesi talep edildi. Sanıklar ve avukatları, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre istedi ve mahkeme, bir sonraki duruşmayı 22 Nisan’a erteledi.

EBRAR SİTESİ DAVALARI VE CEZALAR

Sanık Tepebaşı ve Öz, Ebrar Sitesi H Blok’un yıkılması sonucu 72 kişinin hayatını kaybettiği davada 14 yıl 5 ay, B Blok’un çökmesi sebebiyle 115 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili davada ise 18 yıl 8 ay hapis cezası aldılar. Bu sanıklar hakkında açılan diğer deprem davaları da devam ediyor.