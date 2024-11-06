Hadise’nin Saç İtirafı Sosyal Medyada Gündem

ALANI GARİP ALIŞKANLIKLAR

Ünlü şarkıcının alışkanlıklarından söz eden itirafı sosyal medyada büyük bir ilgi gördü. Hadise, saçını boyatmak için Belçika’ya gittiğini açıklayarak, “Ben saçımı boyatmak için Belçika’ya uçuyorum. Çünkü 17 yaşımdan beri benim saçlarımı boyayan en yakın arkadaşım Sevda. O boyuyor saçları. Onun dışında kimseye boyatmıyorum” ifadesini kullandı. Sarı saçın zorluğuna da dikkat çeken Hadise, dizi setinde 7 hafta boyunca Sevda’nın önerdiği maskeleri kullandığını belirtti.

İLK BULUŞMA JESTLERİ

Hadise, ilk buluşmada şarkısının çalınmasından rahatsızlık duyduğunu da aktardı. “İlk buluşmada arabada ya da bir ortamda benim şarkımın çalınmasına katlanamıyorum, ‘cringe’ buluyorum. Ben bundan etkilenecek kadın mıyım?” diyerek bu durumu eleştirdi. Bu tür itiraflar, ünlülerin kişisel yaşamlarına dair merak uyandırırken, aynı zamanda takipçileriyle olan samimiyetini gösteriyor.