Hafta Sonu Açık Havanın Keyfini Çıkarın

HAFTA SONU İÇİN GÖZ KAMAŞTIRAN HAVA TAHMİNLERİ

Hafta sonu planları yapanlar için sevindirici haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, cumartesi ve pazar günleri ülke genelinde yağış beklenmiyor, hava ise açık ve az bulutlu olacak. Ancak bu güzel hava uzun sürmeyecek; salı gününden itibaren sıcaklıklar düşmeye başlayacak ve yağışlar etkili olmaya başlayacak.

HAFTA SONUNU GÜZEL DEĞERLENDİRİN

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu için sevindirici bilgiler paylaştı: “Yurtta yağış beklemiyoruz, hava güneşli geçecek. Pazar günü sıcaklıklar 25 dereceye kadar yükselebilir.” Mevsim normallerinin 10-15 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sağlıyor. Macit, “Hafta sonu güzel havayı değerlendirmek isteyenler için şartlar müsait,” diyerek bu fırsatı vurguladı.

SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVALAR GELİYOR

Güneşli günler kısa bir süre için devam edecek. Macit, “Sıcaklıklar salı gününe kadar bu şekilde seyredecek. Ancak çarşamba ve perşembe günleri ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşecek,” şeklinde konuştu. 18 Mart Salı günü itibarıyla başlayacak olan sağanak yağışlar, haftanın ilerleyen günlerinde etkili olacak. Tahminler, Ankara ve İzmir’de sıcaklıkların 18 dereceye, İstanbul’da ise 8 dereceye kadar gerileyeceğini gösteriyor.

PLANLARINIZI HAFTA SONUNA YOĞUNLAŞTIRIN

Meteoroloji’nin yaptığı bu değerlendirmeler, hafta sonunun açık hava etkinlikleri için son fırsat olabileceğini ortaya koyuyor. Güneşli havayı değerlendirmek isteyenler için cumartesi ve pazar günleri doğada zaman geçirmek ya da şehirde gezmek ideal fırsatlar sunuyor. Ancak salı gününden itibaren yağmur için şemsiyelerin hazırda tutulması gerektiği hatırlatılıyor.

GÜNEŞİN KEYFİNİ ÇIKARIN, YAĞMURA HAZIRLANIN

Hafta sonu güneşli ve sıcak bir hava beklerken, salıdan itibaren yağmur ve soğuk günler kapıda. Meteoroloji’nin uyarıları, planlarınızı hafta sonuna yoğunlaştırmanız için önemli bir işaret. Keyifli bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle!