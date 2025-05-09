Hafta Sonu Hava Düşüşü Başlayacak

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ AÇIKLANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Mayıs 2025 Cuma günü için Türkiye’nin hava durumu raporunu duyurdu. Sabah saatlerinde, az bulutlu ve güneşli bir hava görülmesi bekleniyor. Ancak, öğleden sonra birçok bölge için sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Hafta sonu ise sıcaklıklar hızla düşecek ve Marmara’dan Karadeniz’e kadar kuvvetli yağışlar görülebiliyor. Bu nedenle vatandaşların sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olması gerekiyor. Meteoroloji’nin güncel raporları, hava durumu tahminlerinin yüksek doğruluk oranıyla güncellendiğini gösteriyor.

SAĞANAK YAĞMURLAR YOLDA

9 Mayıs Cuma günü Türkiye genelinde sabah saatlerinde havanın açık ve güneşli olması bekleniyor. Ancak öğleden sonra hava bulutlanacak ve şu bölgelerde yerel sağanak yağışlar görülecek:

– Marmara’nın güneydoğusu (Bilecik, Sakarya)

– Ege’nin doğusu (Afyonkarahisar, Kütahya)

– Akdeniz’in iç kesimleri (Burdur, Adana’nın kuzeyi)

– İç Anadolu’nun kuzeybatı ve doğusu (Ankara, Çankırı, Eskişehir)

– Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu, Kastamonu)

– Orta Karadeniz geneli (Samsun, Amasya)

– Doğu Anadolu’nun batı ve güneydoğusu (Malatya, Van)

– Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi (Diyarbakır)

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: Az bulutlu. Balıkesir 13-30°C, Edirne 15-27°C, İstanbul 15-24°C, Kırklareli 13-25°C.

Ege: Afyonkarahisar’da (11-25°C) öğleden sonra yağış bekleniyor. Denizli 16-33°C, İzmir 19-33°C, Muğla 13-28°C az bulutlu.

Akdeniz: Burdur (13-29°C) ve Adana’nın kuzeyinde (16-31°C) yağış bekleniyor. Antalya 19-27°C, Hatay 17-30°C az bulutlu.

İç Anadolu: Ankara (12-28°C), Çankırı (10-28°C), Eskişehir (13-29°C) öğleden sonra yağışlı. Konya 14-29°C az bulutlu.

Batı Karadeniz: Bolu (10-24°C), Kastamonu (10-25°C) akşam ve öğleden sonra yağış bekleniyor. Sinop 13-24°C, Zonguldak 16-21°C bulutlu.

Orta ve Doğu Karadeniz: Amasya (13-30°C), Samsun (15-24°C) akşam yağışlı. Artvin 9-27°C, Trabzon 16-23°C bulutlu.

Doğu Anadolu: Malatya (13-29°C), Erzurum (6-22°C) akşam yağışlı. Van’ın doğusu (7-16°C) yağışlı, Kars 4-22°C bulutlu.

Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır (15-32°C) akşam yağışlı. Gaziantep 16-32°C, Mardin 17-29°C, Siirt 15-29°C az bulutlu.