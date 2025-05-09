Hafta Sonu Sıcaklıklar Düşecek, Dikkat!

HAFTA İÇİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Mayıs 2025 Cuma günü için Türkiye genelindeki hava durumu tahminlerini duyurdu. Sabah saatlerinde az bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Ancak, öğleden sonra birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü yağışlar başlayacak. Hafta sonu ise sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte, Marmara’dan Karadeniz’e kadar etkili kuvvetli yağışlar görülebilir. Vatandaşların sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olması gerekiyor. Meteoroloji’nin raporları, tahminlerin yüksek doğruluk oranıyla güncellendiğini ortaya koyuyor.

SAĞANAK YAĞIŞLARIN ETKİ ALANLARI

9 Mayıs Cuma günü Türkiye genelinde hava, sabah saatlerinde açık ve güneşli olacak. Fakat öğleden sonra hava bulutlanacak ve şu bölgelerde yerel sağanak yağışlar görülebilecek:

– Marmara’nın güneydoğusu (Bilecik, Sakarya)

– Ege’nin doğusu (Afyonkarahisar, Kütahya)

– Akdeniz’in iç kesimleri (Burdur, Adana’nın kuzeyi)

– İç Anadolu’nun kuzeybatı ve doğusu (Ankara, Çankırı, Eskişehir)

– Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu, Kastamonu)

– Orta Karadeniz geneli (Samsun, Amasya)

– Doğu Anadolu’nun batı ve güneydoğusu (Malatya, Van)

– Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi (Diyarbakır)

BÖLGELER DÜZEYİNDE HAVA DURUMU

Marmara: Az bulutlu. Balıkesir 13-30°C, Edirne 15-27°C, İstanbul 15-24°C, Kırklareli 13-25°C.

Ege: Afyonkarahisar’da (11-25°C) öğleden sonra yağış bekleniyor. Denizli 16-33°C, İzmir 19-33°C, Muğla 13-28°C az bulutlu.

Akdeniz: Burdur (13-29°C) ve Adana’nın kuzeyi (16-31°C) yağışlı. Antalya 19-27°C, Hatay 17-30°C az bulutlu.

İç Anadolu: Ankara (12-28°C), Çankırı (10-28°C), Eskişehir (13-29°C) öğleden sonra yağış alacak. Konya 14-29°C az bulutlu.

Batı Karadeniz: Bolu (10-24°C), Kastamonu (10-25°C) akşam ve öğleden sonra yağışlı. Sinop 13-24°C, Zonguldak 16-21°C bulutlu.

Orta ve Doğu Karadeniz: Amasya (13-30°C), Samsun (15-24°C) akşam yağış alacak. Artvin 9-27°C, Trabzon 16-23°C bulutlu.

Doğu Anadolu: Malatya (13-29°C), Erzurum (6-22°C) akşam yağışlı. Van’ın doğusu (7-16°C) yağışlı, Kars 4-22°C bulutlu.

Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır (15-32°C) akşam yağışlı. Gaziantep 16-32°C, Mardin 17-29°C, Siirt 15-29°C az bulutlu.