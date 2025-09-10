Haftada 4 Gün Mesai Uygulaması Geliyor

ORTA VADELİ PROGRAMDA YENİ DÜZENLEME SINYALLERİ

2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), yeni günlerde kamuoyuna duyuruldu. Program, çalışma hayatında önemli değişimlere yönelik ipuçları veriyor. “İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır” ifadeleri, haftada 4 gün mesai uygulamasının gündeme gelebileceğine işaret ediyor.

PİLOT UYGULAMA DETAYLARI

Bu çalışma, 2026 yılına kadar tamamlanması planlanıyor ve başlangıçta belirli kurum ve kuruluşlarda denenecek. Pilot uygulamanın başarılı olması halinde, hem kamu sektöründe hem de özel sektörde yaygınlaştırılması hedefleniyor. Program, çalışanların iş ve özel yaşam dengesini koruma, verimliliği artırma ve motivasyonu yükseltme amacını taşıyor.