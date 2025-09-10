Haftada 4 Gün Mesai Uygulanacak

ORTA VADELİ PROGRAMDA YENİ DÜZENLEMELER

2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bu programda çalışma hayatında önemli değişikliklere dair sinyaller yer aldı. Programda “İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır” denildi. Bu ifade, haftada 4 gün mesai uygulamasının gündeme gelebileceği şeklinde yorumlanıyor.

PİLOT UYGULAMA PLANI

Bu çalışmanın 2026’ya kadar tamamlanması ve ilk olarak belirli kurum ve kuruluşlarda denenmesi planlanıyor. Pilot uygulamanın başarılı olması durumunda hem kamuya hem de özel sektöre yaygınlaştırılması hedefleniyor. Programın amacı, çalışanların iş ve özel yaşam dengesini koruması, verimliliğin artırılması ve motivasyonun yükseltilmesi olarak gösteriliyor.