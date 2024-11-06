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Spor

Haftanın Hakemleri Duyuruldu: Oğuzhan Çakır Yok

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HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Trendyol Süper Lig’de 12. hafta için oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belirlendi. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında gerçekleştirilen maçta düdük çaldığı bilinen Oğuzhan Çakır ve o maçta VAR hakemi olarak görev yapan Atilla Karaoğlan’a bu haftaki maçlarda görev verilmedi.

YENİ GÖREVLER BEKLENİYOR

Hakemlerin performansları ve geçmişteki kararları, bu hafta oynanacak maçların gidişatı açısından önemli rol oynuyor. Sporcular ve takımlar, hakemlerin yeni görevlerine odaklanırken, taraftarların da gözleri maçların sonucunda olacak.

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