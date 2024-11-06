Haftanın Hakemleri TFF Tarafından Açıklandı

HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

TFF, Süper Lig’in 12. haftasında mücadele edecek hakemleri duyurdu. Oğuzhan Çakır, Trabzonspor – Fenerbahçe maçında gösterdiği performansla dikkat çekerken, VAR hakemi Atilla Karaoğlan bu hafta görev almıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan gelen bilgilere göre, ligdeki maçların hakemleri belirlenmiş durumda.

MAÇ PROGRAMI VE HAKEMLER

8 Kasım Cuma günü saat 20.00’da Kasımpaşa ile Kayserispor karşı karşıya gelecek ve bu müsabakayı Mehmet Türkmen yönetecek. 9 Kasım Cumartesi günü ise Antalyaspor – Bodrum FK maçı saat 13.30’da Alper Akarsu tarafından, Hatayspor – Gaziantep FK maçı 16.00’da Cihan Aydın tarafından ve Adana Demirspor – Eyüpspor maçı ise 19.00’da Direnç Tonusluoğlu tarafından yönetilecek. Çaykur Rizespor – Trabzonspor karşılaşması da aynı gün saat 19.00’da Zorbay Küçük tarafından oynanacak.

Pazar Günü MAÇLARI

10 Kasım Pazar günü, Göztepe ile Konyaspor 13.30’da Muhammet Ali Metoğlu tarafından, Galatasaray ile Samsunspor 16.00’da Halil Umut Meler tarafından ve Başakşehir – Beşiktaş maçı 19.00’da Turgut Doman tarafından yönetilecek. Son olarak, Fenerbahçe – Sivasspor maçı saat 19.00’da Kadir Sağlam tarafından yönetiliyor.