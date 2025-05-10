Haftanın Yatırımları Kazandırdı: Borsa Yükseldi!

Borsa İstanbul Haftayı Kazançla Tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, bu haftayı yükselişle kapatmayı başardı. En düşük 9.032,54, en yüksek ise 9.421,36 puan seviyelerini gören endeks, önceki haftanın kapanışına göre yüzde 2,43 artışla 9.390,51 puandan haftayı tamamladı.

Altın Fiyatları Yükselişini Sürdürdü

Altın fiyatları, bu hafta da yükseliş trendini devam ettirdi. Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, yüzde 2,72 artışla 4.150 liraya yükseldi. Cumhuriyet altını da değer kazananlar arasında yer aldı ve satış fiyatı yüzde 2,69 artarak 28.055 liradan işlem gördü. Çeyrek altın da haftayı kazançla kapatırken, geçen hafta sonu 6.770 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, yüzde 2,67 artarak 6.951 liraya ulaştı.

Döviz Kurlarında Dengesizlik: Dolar Yükseldi, Euro Düştü

Serbest piyasada döviz kurlarında dalgalı bir seyir izlendi. ABD doları, haftayı yüzde 0,49 artışla 38,7450 liradan kapatırken, euro ise yüzde 0,38 azalışla 43,7070 liraya geriledi. Euro, bu haftada değer kaybeden tek yatırım aracı oldu.

Yatırım Fonları da Kazandırdı

Yatırım fonları bu haftayı kazançla kapatmayı başardı. Yatırım fonlarının ortalama değeri yüzde 1,66 oranında artış gösterdi. Emeklilik fonları da benzer bir performans sergileyerek yüzde 1,82 değer kazandı. Kategorilere göre incelendiklerinde, yatırım fonları arasında en fazla getiriyi sağlayanlar yüzde 2,64 ile “hisse senedi” fonları oldu.