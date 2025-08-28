Hakan Çakır Cinayeti: Zanlılar Hastaneden Kaçtı

Olayın Gelişimi

Keçiören’de, 22 yaşındaki Hakan Çakır, geçtiğimiz günlerde kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişiler tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Yapılan soruşturmalarda bazı yeni bilgilere ulaşıldı. Olay sonrasında, Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan cinayet şüphelileri olan 14 yaşındaki Taha Yahya Z. ve 17 yaşındaki Baddal Samet Z.’nin, hastaneye kontrol amaçlı götürülürken kaçtıkları öğrenildi. Kısa süre içinde yakalanan kardeşler, hastaneden kaçtıkları için korktuklarını belirtti.

Kaçış ve İfadeler

Baddal Samet Z., “Benim üzerimde kana bulanmış elbiseler yoktu. Zaten bizim üzerimizdeki elbiseler polis tarafından alındı. Benden DNA incelemesi için kan örneği de alındı. Çivili sopaları yerde bulduk. Üzerinde çivi olduğunu görmedik.” şeklinde konuştu. Aynı şekilde, çevresinde bıçak görmediğini de iddia etti. Taha Yahya Z. ise, “Ben Baddal Samet ağabeyimle evde oturuyordum. Ahmet Emir ağabeyim Samet’i telefonla aradı; ‘koş beni öldürüyorlar’ dedi. Ağabeyim dışarı çıkınca ben de dışarı çıktım.” dedi.

Suç Aleti İddiaları

Yanlarında herhangi bir suç aleti bulundurmadıklarını ancak giderken çivili sopayı yolda gördüğünü ve aldığını öne süren Taha Yahya Z., “Ben aşağı doğru koştuğumda elimde sopa vardı ama yine de ailemi korumak amacıyla burger dükkanına girdim, içeriden siyah saplı bir ekmek bıçağı aldım” diye konuştu. Olay yerine geldiğinde babasını yaralı halde bulduğunu da belirten Taha Yahya Z., “Zaten bıçağı olayda kullanmadım. Babamı aldım arabaya bindirdim. Ailece eve çıktık, ambulansı arayacaktık; o esnada eve polisler geldi. Babamı hastaneye polisler götürdü. Bana emniyette, ‘tutuklanacaksınız’ dediler. Hastanede ağabeyim kaçınca ben de onunla beraber kaçtım. Polislere herhangi bir eylemde bulunmadığımızı söyledim. Kaçtım ve eve gittim.” açıklamasında bulundu.