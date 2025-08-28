Hakan Çakır Cinayeti: Zanlılar Hastaneden Kaçtı

OLAYIN YENİ AÇIKLAMALARI

Keçiören’de 22 yaşındaki Hakan Çakır, birkaç gün önce kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişiler tarafından bıçaklanarak yaşamını yitirmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında yeni detaylara ulaşıldı. Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden 14 yaşındaki Taha Yahya Z. ve 17 yaşındaki Baddal Samet Z.’nin, kontrol için götürüldükleri hastaneden kaçtıkları anlaşıldı. Yakalanan kardeşler, korktukları için hastaneden kaçtıklarını belirtti.

DELİLLER HAKKINDAKİ İFADELER

Baddal Samet Z., olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Benim üzerimde kana bulanmış elbiseler yoktu. Zaten bizim üzerimizdeki elbiseler polis tarafından alındı. Benden DNA incelemesi için kan örneği de alındı. Çivili sopaları yerde bulduk. Üzerinde çivi olduğunu görmedik.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, çevresinde bıçak görmediğini söyleyen Baddal Samet Z., “Karşı tarafın nasıl bıçaklandığını görmedim.” şeklinde konuştu.

ÇİVİLİ SOPA İDDİASI

Taha Yahya Z. ise, “Ben Baddal Samet ağabeyimle evde oturuyordum. Ahmet Emir ağabeyim Samet’i telefon ile aradı; ‘koş beni öldürüyorlar’ dedi. Ağabeyim dışarı çıkınca ben de dışarı çıktım.” dedi. Yanlarında herhangi bir suç aleti olmadığını ancak yolda giderken çivili sopayı bulduğunu öne süren Taha Yahya Z., “Ben aşağı doğru koştuğumda elimde sopa vardı zaten ama yine de ailemi korumak amacı ile burger dükkanına girdim içeriden siyah saplı bir ekmek bıçağı aldım.” diye ekledi.

BABA YARALI HALDE BULUNDU

Zanlı, olay yerine geldiğinde babasını yaralı halde bulduğunu belirtirken, “Zaten bıçağı olayda kullanmadım. Babamı aldım arabaya bindirdim. Ailecek eve çıktık, ambulansı arayacaktık; o esnada eve polisler geldi.” dedi. Yine emniyette, “tutuklanacaksınız” denildiğini belirterek, “Hastanede ağabeyim kaçınca ben de onunla beraber kaçtım.” ifadesini kullandı. Polislere herhangi bir eylemde bulunmadığını vurgulayan zanlı, sonrasında eve gittiğini aktardı.