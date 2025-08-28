Hakan Çakır Cinayetinde, Zanlılar Hastaneden Kaçtı

OLAYIN DETAYLARI ARAŞTIRILIYOR

Keçiören’de 22 yaşındaki Hakan Çakır, son günlerde annesi ve kız kardeşine sözlü tacizde bulunan kişilerce bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yeni bilgilere ulaşıldı. Ahmet Emir Z. adıyla bilinen şahıs, olay sonrası Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan cinayet zanlıları 14 yaşındaki Taha Yahya Z. ve 17 yaşındaki Baddal Samet Z.’nin kontrol için hastaneye götürüldükleri sırada kaçtıkları ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLER KAÇIŞINI AÇIKLADI

Kısa sürede yakalanan kardeşler, ifadesinde korktukları için hastaneden kaçtıklarını söyleyerek açıklamalarda bulundu. Baddal Samet Z., “Benim üzerimde kana bulanmış elbiseler yoktu. Zaten üzerimdeki elbiseler polis tarafından alındı. Benden DNA incelemesi için kan örneği de alındı. Çivili sopaları yerde bulduk. Üzerinde çivi olduğunu görmedik.” şeklinde ifade verdi. Diğer şüpheli Taha Yahya Z. ise “Çivili sopayı yolda giderken gördüm, aldım.” diyerek olaya dair kendi serüvenini aktardı.

BÜTÜN OLAYA TANIKLIK ETTİKLERİ KONUŞULUYOR

Taha Yahya Z., “Ben Baddal Samet ağabeyimle evde oturuyordum. Ahmet Emir ağabeyim Samet’i telefonla aradı; ‘koş beni öldürüyorlar’ dedi. Ağabeyim dışarı çıkınca ben de dışarı çıktım.” diyerek olayda yaşananları anlattı. Çivili sopa ile ilgili iddialarını sürdüren Taha, “Ben aşağı doğru koştuğumda elimde sopa vardı ama ailemi korumak amacıyla burger dükkanına girdim, içeriden siyah saplı bir ekmek bıçağı aldım.” diye belirtti.

Olay sırasında babasını yaralı halde bulduğunu söyleyen Taha, “Zaten bıçağı olayda kullanmadım. Babamı aldım arabaya bindirdim. Ailece eve çıktık, ambulansı arayacaktık; o esnada eve polisler geldi.” dedi. Son olarak, “Polislere herhangi bir eylemde bulunmadık.” diyerek olay sonrasında gittiği yeri açıkladı.