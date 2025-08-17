Hakan Çakır’ın Katilleri Tekrar Görüntülendi!

SON GÜNLERDE KONUŞULAN OLAY

Ankara’da Hakan Çakır isimli gencin yaşamını yitirdiği olay, gündemdeki önemini koruyor. Saldırganların yeni bir görüntüsü ortaya çıktı. Olay, geçen pazar gece saatlerinde Keçiören’e bağlı Etlik Mahallesi’ndeki Adnan Yüksel Caddesi’nde gerçekleşti. Çiğ köfte dükkanı sahibi Hakan Çakır’ın annesi ve kız kardeşi dükkandan eve dönerken, merdivende oturan 14 yaşındaki Taha Z. ile 17 yaşındaki Samet Z. kardeşlerle “yol verme” meselesi yüzünden tartışmaya girdiler.

SALDIRI VE SIRALANAN YARALILAR

Hakan Çakır, 15 yaşındaki kız kardeşi ve annesine sözlü saldırıda bulunanlarla çıkan kavgada bıçakla yaralanarak hayatını kaybetti. Kavga sırasında ağabey Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır da bıçaklamalar sonucu yaralandı. Olayla ilgili olarak Taha Z., Samet Z., ağabeyleri Emir Z. (19) ve babaları Cemal Z. (45) gözaltına alındı. Baba ve üç kardeş tutuklandı. Aileye ait olan sosyal medya paylaşımlarında, uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla çekilmiş fotoğraf ve videolar büyük tepki topladı.

ÖNCEKİ VUKUAT DA KAYITTA

Hakan Çakır’ın hayatını kaybettiği olayın ardından, aynı grubun daha önce farklı bir olayla karıştığı anlaşıldı. Olaydan bir süre önce, bu grubun, düğün sonrası bir araya gelen başka bir grupla kavga ettiği tespit edildi. Görüntülerde 10-15 kişilik grubun ara sokaktan çıktığı, en önde Emir Z. ve Samet Z.’nin bulunduğu ve düğün sonrası eğlenen insanlara laf söyledikleri görüldü. Emir Z. “Aşağıdan mevzudan geliyoruz.” dedikten sonra, kardeşi Samet Z. pantolonundan bir kılıç çıkardığı görülüyor.

BABA ÇAKIR’IN ÇAĞRISI

Hakan Çakır’ın babası Şahin Çakır, oğlunun katillerinin en sert şekilde cezalandırılmasını talep ediyor. Baba Çakır, kendilerine saldıranların bir çete olduğunu belirterek, “Bir anda bıçak ve saldırılarla geldiler. Bu, ikinci Ahmet Minguzzi olayı. İstanbul’daki Ahmet Minguzzi olayını unutmadan benim oğlum hayatını kaybetti.” sözlerini dile getirdi. Yetkililere seslenerek, “Meclis’ten bir kanun mu çıkacak, ne olacaksa olsun değiştirsin bu. Bir Hakan, bir Ahmet daha gitmesin. İçimiz yanıyor.” dedi.

Ayrıca Çakır, Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) düzenlemesiyle ilgili değişiklik yapılmasını isteyerek, “Bir can almanın bedeli 3 ay, 5 ay, 5 sene mi? 23 yıl boyunca oğlumu büyütmek için fedakarlık ettim. Duyun beni artık, içim yanıyor.” şeklinde konuştu. Çakır, hala olayın failleri çetin gözükürken şaka yaparak güldüklerini ve buna bir son verilmesi gerektiğini vurguladı.