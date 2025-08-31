Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray’a Geçmeye Hazırım

HAKAN ÇALHANOĞLU’NDAN GALATASARAY AÇIKLAMASI

Inter forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 343 kanalına yaptığı açıklamada Galatasaray’a transfer konusunu ele aldı. Çalhanoğlu, sarı-kırmızılı formayı giymenin hayalini kurduğunu ifade etti. “Şu an Inter’in sözleşmeli oyuncusuyum, bu nedenle sözlerimi dikkatle seçiyorum. Galatasaray’da forma giymeyi çok isterim. Yıllık ücretim sorun olursa, her türlü fedakârlığı yapmaya hazırım. Başkan Dursun Özbek’in takdir edeceği rakam benim için yeterli olur.” diyen Çalhanoğlu, menajeri Gordon Stipiç’in UEFA şartlarına uygun olarak bonservisini makul bir seviyeye çekmek için Inter ile görüşmeye hazır olduğunu da belirtti.

INTER BAŞKANINDAN DEĞERLENDİRME

Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından Inter Başkanı Guiseppe Marotta, Hakan Çalhanoğlu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Marotta, “Hakan bizim için çok değerli bir oyuncu. Geleceği için kararı kendisi vermesi gerekiyor. O kararını verdikten sonra biz de kulüp olarak gerekeni yapacağız.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

HAKAN’IN TRANSFER SÖYLEMLERİ

Daha önce transfer söylentilerine değinen tecrübeli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter kampında kulüpte mutlu olduğunu belirtmişti. “Transfer söylentileri her yaz olur, bu yıl biraz daha fazlaydı. Ben hiçbir şey söylemedim, konuşmak için buraya dönmeyi bekledim. Inter’i çok özlemiştim. Hazırım ve hedefim burada kupalar kazanmak.” ifadelerini kullandı.

GEÇEN SEZONUN PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz sezon Inter formasını giyerek 47 resmi maçta mücadele etti. Milli oyuncu, bu maçlarda 11 gol atıp 8 de asist yaparak büyük bir performans sergiledi.