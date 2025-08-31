Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray’a Gelmeye Hazırım

HAKAN ÇALHANOĞLU’NDAN GALATASARAY AÇIKLAMASI

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla 343 kanalından İbrahim Seten’e verdiği demeçte Galatasaray transferine ilişkin düşüncelerini ortaya koydu. Çalhanoğlu, sarı-kırmızılı renklere geçmeyi çok istediğini söylerken, “Şu an Inter’in sözleşmeli oyuncusuyum, bu nedenle sözlerimi dikkatle seçiyorum. Galatasaray’da forma giymeyi çok isterim. Yıllık ücretim sorun olursa, her türlü fedakârlığı yapmaya hazırım. Başkan Dursun Özbek’in takdir edeceği rakam benim için yeterli olur” ifadelerini kullandı. Ayrıca, menajeri Gordon Stipiç’in UEFA standartlarına uygun bir şekilde bonservisinin makul bir seviyeye çekilmesi için Inter ile görüşmeye hazır olduğunu vurguladı.

INTER BAŞKANI MAROTTA’YA GÖRE HAKAN DEĞERLİ BİR OYUNCU

Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından yorum yapan Inter Başkanı Guiseppe Marotta, Hakan Çalhanoğlu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Marotta, milli oyuncunun kulüpteki önemini belirterek, “Hakan bizim için çok değerli bir oyuncu. Geleceği için kararı kendisi vermesi gerekiyor. O kararını verdikten sonra biz de kulüp olarak gerekeni yapacağız” dedi.

ÖNCEKİ AÇIKLAMALARIYLA TRANSFER SÖYLENTİLERİ

Hakan Çalhanoğlu, transfer dedikodularına daha önce de değinmişti. Inter kampında yaptığı açıklamada, kulüpte mutlu olduğunu dile getirirken, “Transfer söylentileri her yaz olur, bu yıl biraz daha fazlaydı. Ben hiçbir şey söylemedim, konuşmak için buraya dönmeyi bekledim. Inter’i çok özlemiştim. Hazırım ve hedefim burada kupalar kazanmak” şeklinde ifade etmişti.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu, geçen sezon Inter formasıyla 47 resmi maçta mücadele etti. Bu karşılaşmalarda milli oyuncu 11 gol atarken, 8 de asist gerçekleştirdi. Bu süreçteki performansı, takımının başarısına önemli katkılar sağladı.