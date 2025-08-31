Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray’a Transfer Hazırım

HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN GALATASARAY İLE TRANSFER GÖRÜŞMELERİ

Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, 343 kanalında İbrahim Seten’e yaptığı açıklamada Galatasaray’a transfer konusunu gündeme getirdi. Çalhanoğlu, sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini ifade ederek, “Şu an Inter’in sözleşmeli oyuncusuyum, bu nedenle sözlerimi dikkatle seçiyorum. Galatasaray’da forma giymeyi çok isterim. Yıllık ücretim sorun olursa, her türlü fedakârlığı yapmaya hazırım. Başkan Dursun Özbek’in takdir edeceği rakam benim için yeterli olur” dedi. Ayrıca, menajeri Gordon Stipiç’in UEFA kriterlerine uygun olarak bonservisinin makul bir seviyeye indirilmesi için Inter ile görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

INTER BAŞKANI MAROTTA’DAN HAKAN’A DESTEK

Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası görüşlerini paylaşan Inter Başkanı Guiseppe Marotta, transfer iddialarıyla anılan Hakan Çalhanoğlu hakkında açıklamalarda bulundu. Marotta, “Hakan bizim için çok değerli bir oyuncu. Geleceği için kararı kendisi vermesi gerekiyor. O kararını verdikten sonra biz de kulüp olarak gerekeni yapacağız” diye belirtti.

HAKAN’IN GEÇMİŞTE YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

Daha önce de transfer söylentilerine dair açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu, Inter kampında mutlu olduğunu belirtmişti. Çalhanoğlu, “Transfer söylentileri her yaz olur, bu yıl biraz daha fazlaydı. Ben hiçbir şey söylemedim, konuşmak için buraya dönmeyi bekledim. Inter’i çok özlemiştim. Hazırım ve hedefim burada kupalar kazanmak” demişti.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu, geçen sezon Inter formasıyla 47 resmi maçta görev aldı. Milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 11 gol atmayı başardı ve 8 de asist gerçekleştirdi.