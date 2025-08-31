Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray’a Transferim İçin Hazırım

HAKAN ÇALHANOĞLU’NDAN GALATASARAY AÇIKLAMASI

Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, 343 kanalında İbrahim Seten’e yaptığı açıklamada Galatasaray’a transfer konusuna değindi. Çalhanoğlu, sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok istediğini aktararak, “Şu an Inter’in sözleşmeli oyuncusuyum, bu nedenle sözlerimi dikkatle seçiyorum. Galatasaray’da forma giymeyi çok isterim. Yıllık ücretim sorun olursa, her türlü fedakârlığı yapmaya hazırım. Başkan Dursun Özbek’in takdir edeceği rakam benim için yeterli olur. Menajerim Gordon Stipiç, UEFA şartlarına uygun şekilde bonservisimin makul bir seviyeye çekilmesi için Inter ile görüşmeye hazır” dedi.

INTER BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası Inter Başkanı Guiseppe Marotta, Hakan Çalhanoğlu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Marotta, milli futbolcunun kulüp için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Hakan bizim için çok değerli bir oyuncu. Geleceği için kararı kendisi vermesi gerekiyor. O kararını verdikten sonra biz de kulüp olarak gerekeni yapacağız” ifadelerini kullandı.

HAKAN’IN TRANSFER SÖYLEMLERİ

Transfer söylentilerine daha önce de değinen Çalhanoğlu, Inter kampında yaptığı açıklamada kulüpte mutlu olduğunu dile getirmişti. Defalarca transfer söylentilerinin yaz aylarında gündeme geldiğini belirten tecrübeli futbolcu, “Ben hiçbir şey söylemedim, konuşmak için buraya dönmeyi bekledim. Inter’i çok özlemiştim. Hazırım ve hedefim burada kupalar kazanmak” demişti.

GEÇEN SEZONUN PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu, geçen sezon Inter formasıyla 47 resmi maçta sahaya çıktı. Milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 11 gol atıp 8 de asist yaparak dikkat çekti.