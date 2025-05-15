Hakan Çalhanoğlu İçin Bayern Münih Bekliyor

ŞAMPİYONLAR LİGİ BAŞARISI

Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla son 3 sezonda 2 kez Şampiyonlar Ligi’ne katılıyor ve bu başarının en önemli isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Milli futbolcunun performansı dikkat çekerken, İngiliz basınından ilginç bir iddia gündeme geldi.

BAYER MÜNİH’İN İSTEKLERİ

Bayern Münih, geçen yazdan bu yana kadrosuna katmak istediği Hakan Çalhanoğlu konusunda kararlılığını sürdürüyor. İngiliz basını, Bavyera kulübünün milli yıldızın transferini gerçekleştirmek için yaz aylarında Inter’in kapısını ciddi bir teklifle çalacağını bildirdi.

Inter’in, Hakan Çalhanoğlu için en az 40 milyon euroluk bir teklif beklediği belirtiliyor. Bayern Münih’in de bu rakama ulaşmayı kabul edeceği yönünde bilgiler oluştu. Bu durum, futbolseverlerin dikkatini çeken bir gelişme haline geliyor.