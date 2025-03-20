Hakan Çalhanoğlu’ndan Arda Güler’e Övgü

UEFA ULUSLAR LİGİ PLAY-OFF TURU’NDA ÖNEMLİ GALİBİYET

Türkiye A Milli Futbol Takım’ı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu’ndaki ilk maçında Macaristan’ı Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde 3-1 yenmeyi başardı. Maç sonrası, takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Hakan, galibiyetin önemli olduğunu ancak işlerin henüz bitmediğini ifade etti. “Çok önemli bir maçtı bizim için. Uzun zaman sonra İstanbul’da oynadığımız için çok mutluyuz. Bütün taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Gelip, bizi desteklediler biz de onlara bu galibiyeti hediye etmek istedik. Bunu başardık. 3-1 iyi bir skor ama daha bir şey bitmedi. Önümüzdeki maç çok önemli. 2 gün sonra bir daha oynayacağız. Şimdi çok iyi dinlenmemiz gerekiyor. 72 saat az bir süre dinlenmek için. Dediğim gibi önemli bir galibiyet” diye konuştu.

ARDA GÜLER HAKKINDA DÜŞÜNCELER

Hakan Çalhanoğlu, milli takımın genç yeteneği Arda Güler’in Inter ile anılması üzerine de görüşlerini açıkladı. “Arda çok önemli bir oyuncu ve çok sevdiğim bir kardeşim. Bunu herkes biliyor. Tabii ki bize (Inter) gelip oynamasını isterim. Sonuçta kaliteli oyuncuları herkes ister. Ama onun durumu orada nasıl bilmiyorum. O yüzden fazla karışmak istemiyorum. Sonuçta kendisi bilir. Ama tabii ki önerim daha fazla oynaması. Hak ediyor. İnşallah gelir ama doğru mu yanlış mı bilmiyorum” dedi.

TAKIM ARKADAŞLIĞI İFADELERİ

Çalhanoğlu, takım içerisindeki kardeşlik ilişkisine vurgu yaparak, “Takımın ağabeyi değil de kardeş gibiyiz. Her geleni kucaklamaya, sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bugün de yaptığımız gibi. Deniz’i tebrik ediyorum ilk maçına çıktı. Bize ilerleyen zamanlarda çok yardımcı olacak. Çok sevdiğim, kaliteli bir forvet. Aynı zamanda Oğuz Aydın müthiş bir maç oynadı. Ona ayrı bir parantez açmak istiyorum. Onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Onlar da bugün sahada gösterdiler. Ağabey değil de kardeş gibi davranmaya çalışıyoruz” şeklinde belirtti.

DÜNYA KUPASI HEDEFİ

Hakan Çalhanoğlu, takımın hedefinin Dünya Kupası olduğunu ancak buna odaklanma önceliğinin A Ligi’ne yükselmek olduğunu ifade etti. “Hedefimiz tabii ki Dünya Kupası ama henüz oraya odaklanmadık. Kafamızın bir kenarında var. Şu anki maçlar bizim için daha önemli. A Ligi’ne çıkmak istiyoruz. Bunu başardıktan sonra Dünya Kupası’na odaklanacağız. Dediğim gibi, daha zamanımız var. Şimdi hedef A Ligi’ne geçmek” dedi.

KAMPTA GEÇİRDİKLERİ ZAMAN

Milli takımdaki kamplarda güzel vakit geçirdiklerini belirten Hakan Çalhanoğlu, “Kaptan olarak dayak yedik (gülerek). Biz kampta olduğumuz zaman güzel vakit geçirmeye çalışıyoruz. Daha fazla yaptığımız şeyler var ama tabii ki maça bakarak dikkat ediyoruz. Çünkü capsler çıkıyor bunun da farkındayız. Biz daha çok zevk almaya çalışıyoruz. Sonuçta bizde insanız. Uzun zaman sonra bir araya geldiğimiz zaman mutlu olmaya çalışıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.