Hakan Çalhanoğlu’ndan Sakatlık Durumu Açıklaması

HAKAN ÇALHANOĞLU’NDAN DÖNÜŞ AÇIKLAMASI

Hakan Çalhanoğlu, Roma-Inter maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Juventus ile oynanacak İtalyan Derbisi’ni kaçırdı. Ancak, sahalara dönüşü ile ilgili umut verici açıklamalarda bulundu.

Pazar Günü Hazır Olabilecek

La Gazetta dello Sport’a yaptığı açıklamada, “Yakında, çok yakında. Sanırım pazar günü hazır olabilirim.” diyerek, 19 Kasım’da gerçekleştirilecek Inter-Venezia maçında yeniden sahada olabileceğini belirtti.

INTER’E ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Milli futbolcu, takımının dünya çapındaki gücüne de değindi. Hakan, “Bugün bana göre Inter, sıralamada dünyanın en güçlü ilk beş takımı arasında yer alıyor. Yeterince eminim.” ifadeleriyle Inter’in yerini öne çıkardı.