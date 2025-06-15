Spor

Hakan Çalhanoğlu’nun Menajeri İstanbul’a Geliyor

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HAKAN ÇALHANOĞLU GALATASARAY İLE ANILIYOR

Inter, istenen teklifi alması durumunda Hakan Çalhanoğlu’nun satışına onay verecek. Tuttomercato’da yer alan bilgilere göre, Çalhanoğlu’nun menajeri Gordon Stipic İstanbul’a gelecek. İtalyan basını, “Okan Buruk’un çalıştırdığı Galatasaray, bir kez daha uluslararası transfer pazarının krallarından biri olmayı hedefliyor” şeklinde ifadeler kullanıyor.

GALATASARAY YÜKSEK BONSERVİSİ GÖZE ALIYOR

Son olarak Sane’yi kadrosuna katan Galatasaray, Inter’in yüksek bonservis beklentisine rağmen Şampiyonlar Ligi kadrosu için şartları zorlayacak. Üst üste iki kez takımıyla Şampiyonlar Ligi finalinde kupayı kaçıran Çalhanoğlu, transferde sık sık Avrupa ve Arabistan takımlarıyla anılıyor.

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