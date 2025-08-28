Hakan Fidan, ABD’li Mevkidaşıyla Görüştü

DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRÜYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Bu çerçevede önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD’Lİ MEVKİDAŞI İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Fidan’ın, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi yaptığı açıklandı.

BARIŞ SÜRECİ VE ATEŞKES ÇABALARI ÜZERİNE GÖRÜŞTÜ

Görüşmede Rusya ile Ukrayna arasındaki barış süreci ve Gazze’deki ateşkes çabaları üzerinde duruldu.

TÜRKİYE SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMEYE HAZIR

Bakan Fidan, Türkiye’nin bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu ifade etti. Ayrıca, insani durumun bir an önce iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.