Hakan Fidan, ABD’li Mevkidaşıyla Görüştü

DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRÜYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi faaliyetlerine devam ediyor. Bu çerçevede önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

ABD’Lİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞME

Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşme sırasında Rusya ile Ukrayna arasındaki barış süreci ve Gazze’deki ateşkes çabaları üzerinde duruldu.

TÜRKİYE SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRECEK

Bakan Fidan, Türkiye’nin bu süreçte üzerine düşen tüm sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi. Ayrıca, insani durumun ivedilikle iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.