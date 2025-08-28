Gündem

Hakan Fidan, ABD’li Mevkidaşıyla Görüştü

hakan-fidan-abd-li-mevkidasiyla-gorustu

DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRÜYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi faaliyetlerine devam ediyor. Bu çerçevede önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

ABD’Lİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞME

Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşme sırasında Rusya ile Ukrayna arasındaki barış süreci ve Gazze’deki ateşkes çabaları üzerinde duruldu.

TÜRKİYE SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRECEK

Bakan Fidan, Türkiye’nin bu süreçte üzerine düşen tüm sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi. Ayrıca, insani durumun ivedilikle iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

ÖNEMLİ

Gündem

Ayvacık’ta 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 19 düzensiz göçmen, arasında çocukların da bulunduğu bir grup, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
Gündem

MKEK’de Casusluk Olayı: Bilgileri Kim Çaldı?

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'ndaki casusluk soruşturması, Türkiye'nin önemli silah sistemleri üreticisinde güvenlik açıklarını ve kurumlara yönelik sızma girişimlerini aydınlatıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.